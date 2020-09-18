Глава Ростуризма рассказала о втором этапе продаж туров с кешбэком

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Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что в Ростуризме рассчитывают, что второй этап продаж туров по России с кешбэком начнётся в октябре.
Глава Ростуризма рассказала о втором этапе продаж туров с кешбэком
  • Pixabay

«Мы рассчитываем на то, что второй этап программы стартует в октябре. Точную дату мы озвучим чуть позднее», — цитирует её РИА Новости.

Также она заявила, что по запросам граждан сроки второго этапа программы планируется значительно расширить. В Ростуризме рассчитывают, что этап продлится не менее полутора месяцев.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании российского лидера Владимира Путина с членами правительства предложил продлить программу стимулирования внутренних поездок с возможностью получения кешбэка.

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