Чернышенко предложил продлить программу кешбэка за туры по России

Короткая ссылка
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании российского лидера Владимира Путина с членами правительства предложил продлить программу стимулирования внутренних поездок с возможностью получения кешбэка.
Чернышенко предложил продлить программу кешбэка за туры по России
  • © gazprom-media.com

Он напомнил, что программа стимулирования внутренних поездок была применена впервые, это «такая модель, когда государство возвращает часть денег за купленные туры напрямую самим туристам, на эти цели правительство выделило беспрецедентную сумму — 15 млрд рублей».

«Туристы приобрели туров в итоге за неделю почти на 1,5 млрд рублей. Это очень хорошее начало. Мы видим позитивный эффект от этих мер. Деньги пошли в регионы, и мы видим, что эта программа действительно получает поддержку бизнеса», — заявил Чернышенко.

Он отметил, что эту программу «необходимо доработать с учётом предложений самих граждан».

По его словам, «программу точно нужно продлить как минимум до конца года и захватить новогодние каникулы, а также скорректировать условия программы, сделав её ещё более удобной и доступной для людей».

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала в беседе с НСН программу кешбэка за туры по стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить