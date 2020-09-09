Чернышенко предложил продлить программу кешбэка за туры по России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании российского лидера Владимира Путина с членами правительства предложил продлить программу стимулирования внутренних поездок с возможностью получения кешбэка.

Он напомнил, что программа стимулирования внутренних поездок была применена впервые, это «такая модель, когда государство возвращает часть денег за купленные туры напрямую самим туристам, на эти цели правительство выделило беспрецедентную сумму — 15 млрд рублей».

«Туристы приобрели туров в итоге за неделю почти на 1,5 млрд рублей. Это очень хорошее начало. Мы видим позитивный эффект от этих мер. Деньги пошли в регионы, и мы видим, что эта программа действительно получает поддержку бизнеса», — заявил Чернышенко.

Он отметил, что эту программу «необходимо доработать с учётом предложений самих граждан».

По его словам, «программу точно нужно продлить как минимум до конца года и захватить новогодние каникулы, а также скорректировать условия программы, сделав её ещё более удобной и доступной для людей».

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала в беседе с НСН программу кешбэка за туры по стране.