В РСТ оценили ситуацию с открытием границ

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев оценил ситуацию с открытием границ.

«Я считаю, что тенденция, которая наметилась после пика в самом начале, достаточно твёрдая, жёсткая. Скорее всего, с осени до весны мы будем наблюдать всё-таки постепенное открытие стран и открытие сообщения», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, все страны в настоящее время понимают, что экономики могут не выдержать второго такого удара по сдерживанию.

Как отметил Игнатьев, нужно разрешать поездки.

Ранее, как сообщало ФАН, в «Турпомощи» прокомментировали программу по продаже туров по России с кешбэком в 2020 году.