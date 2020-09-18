В Пермском крае усилили масочный режим

В Пермском крае решили усилить масочный режим.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Росту заболеваемости способствовали несоблюдение масочного режима, нарушение социального дистанцирования, посещение массовых мероприятий», — заявил главный санитарный врач региона Виталий Костарев.

Губернатор Дмитрий Махонин сказал, что если не будет соблюдаться режим, то оперштабу придётся закрывать общественные пространства.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлили до 4 октября.

Ранее заведующая отделом экскурсионно-лекционной работы Русского музея Валентина Горлова в беседе с Nation News рассказала о деятельности учреждения во время пандемии.