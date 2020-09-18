В Пермском крае усилили масочный режим

Короткая ссылка
В Пермском крае решили усилить масочный режим.
В Пермском крае усилили масочный режим
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Росту заболеваемости способствовали несоблюдение масочного режима, нарушение социального дистанцирования, посещение массовых мероприятий», — заявил главный санитарный врач региона Виталий Костарев.

Губернатор Дмитрий Махонин сказал, что если не будет соблюдаться режим, то оперштабу придётся закрывать общественные пространства.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлили до 4 октября.

Ранее заведующая отделом экскурсионно-лекционной работы Русского музея Валентина Горлова в беседе с Nation News рассказала о деятельности учреждения во время пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить