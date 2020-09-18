Во Владимирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник V»

Во Владимирскую область поступила первая партия отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщает tv-mig.ru.

Как поясняет администрация Владимирской области, это пробная партия для тестирования логистических цепочек.

Вакцина под названием «Гам-КОВИД-Вак» была разработана Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

«Вакцинация двухэтапная. Вторая инъекция выполняется через три недели после первой при отсутствии побочных реакций. Все пациенты перед вакцинацией пройдут медицинское обследование и при необходимости будут направлены на иммунологическую комиссию, а после вакцинации будут находиться под контролем врачей», — рассказала и. о. директора Департамента здравоохранения Юлия Арсенина.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о противопоказаниях к вакцинации.