В Кировской области рассказали о ходе вакцинации против гриппа

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В правительстве Кировской области обсудили итоги первого этапа вакцинации против гриппа.
В Кировской области рассказали о ходе вакцинации против гриппа
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

В рамках прививочной кампании иммунизацией охвачено свыше 157 тыс. взрослых и 58 тыс. детей.

«В этом году активно использовались мобильные формы работы. Пройти вакцинацию можно было в мобильных прививочных пунктах на центральных площадках областного центра», — заявил первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов.

По его словам, такой возможностью воспользовались 11% граждан от общего числа прошедших вакцинацию.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко в беседе с Nation News рассказал об особенностях вакцинации.

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