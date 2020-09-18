В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Севастополе лабораторно подтвердили 24 случая COVID-19.
В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«Заболевшие — люди в возрасте от семи до 88 лет, среди них 21 местный житель и три привозных случая», — говорится в сообщении.

Всего с начала года выявлено 737 случаев коронавируса. В стационарах находится 181 пациент. Выздоровели 506, в том числе шесть за последние 24 часа.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.

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