На подстанции скорой помощи в Томске выявили 12 случаев коронавируса

Сотрудники подстанции №2 Томской станции скорой медицинской помощи заболели коронавирусной инфекцией. В настоящее время заболевание подтверждено у 12 человек.

Об этом пишет news.vtomske.ru со ссылкой на данные оперативного штаба региона.

«На подстанции №2 скорой помощи (Иркутский тракт, 76) среди сотрудников зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день инфекция подтверждена у 12 человек, из них один госпитализирован. У всего коллектива взяты ПЦР-тесты на COVID-19. На карантин отправлены 13 сотрудников, контактировавших с заболевшими, они находятся под медицинским наблюдением», — прокомментировал ситуацию и. о. главного врача Томской станции скорой медицинской помощи Сергей Каредва.

Ранее доктор медицинских наук Игорь Гундаров, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.