В Петербурге сделали почти 24 тысячи тестов на COVID-19 за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт городской администрации.
Врачи продолжают наблюдение за 522 пациентами. Из них трое находятся в обсерваторе, контактными признаны 519.
Единая региональная информационно-справочная служба обработала 198 обращений по вопросам COVID-19.
Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.