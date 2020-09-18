В Петербурге сделали почти 24 тысячи тестов на COVID-19 за сутки

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В Санкт-Петербурге сделали почти 24 тыс. тестов на COVID-19 за сутки.
В Петербурге сделали почти 24 тысячи тестов на COVID-19 за сутки
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт городской администрации.

Врачи продолжают наблюдение за 522 пациентами. Из них трое находятся в обсерваторе, контактными признаны 519.

Единая региональная информационно-справочная служба обработала 198 обращений по вопросам COVID-19.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.

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