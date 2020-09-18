В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

В Челябинской области продлили до 4 октября режим повышенной готовности.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Таким образом, по-прежнему нужно соблюдать масочный режим в общественном транспорте и в людных местах. Гражданам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома (работающие пенсионеры могут автоматически продлить действующие больничные).

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.