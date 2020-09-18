Новый адвокат Ефремова попросил назначить актёру условное наказание

Новый адвокат актёра Михаила Ефремова обжаловал приговор по делу о ДТП, попросив назначить артисту условное наказание. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили в Пресненском суде Москвы.

Там сообщили, что в суд поступила апелляция адвоката Владимира Васильева в защиту интересов Ефремова на приговор суда от 8 сентября.

«Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осуждённому в виде лишения свободы сроком до четырёх лет, с применением ст. 64 УК России, а также, согласно ст. 73 УК России, назначенное наказание просит считать условным», — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Эльман Пашаев подал расширенную апелляционную жалобу на приговор актёру.

8 сентября Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.