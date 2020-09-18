В Госдуме прокомментировали идею ввести студенческий капитал

Депутат Госдумы, представитель комитета по науке и образованию Максим Зайцев прокомментировал идею ввести студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей.

«Данную инициативу мы поддерживаем. Насколько она на сегодняшний день актуальна? Конечно, очень актуальна», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

По словам Зайцева, если будет принято решение существенно помогать студентам, то эти средства они должны иметь право тратить на оплату своего обучения, съём жилья, при желании — на открытие своего дела, первый взнос на покупку квартиры.

«Список расходования денежных средств должен быть расширен», — добавил депутат.

Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов разработал законопроект, в котором предлагается ввести в России студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей.

Ранее руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала советы школьникам и студентам по выбору профессии.