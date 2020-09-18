В Госдуме прокомментировали идею ввести студенческий капитал

Короткая ссылка
Депутат Госдумы, представитель комитета по науке и образованию Максим Зайцев прокомментировал идею ввести студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей.
В Госдуме прокомментировали идею ввести студенческий капитал
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Данную инициативу мы поддерживаем. Насколько она на сегодняшний день актуальна? Конечно, очень актуальна», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

По словам Зайцева, если будет принято решение существенно помогать студентам, то эти средства они должны иметь право тратить на оплату своего обучения, съём жилья, при желании — на открытие своего дела, первый взнос на покупку квартиры.

«Список расходования денежных средств должен быть расширен», — добавил депутат.

Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов разработал законопроект, в котором предлагается ввести в России студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей.

Ранее руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала советы школьникам и студентам по выбору профессии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить