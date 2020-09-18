В Госдуме прокомментировали идею ввести студенческий капитал
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- РИА Новости
«Данную инициативу мы поддерживаем. Насколько она на сегодняшний день актуальна? Конечно, очень актуальна», — сказал он в беседе с телеканалом «360».
По словам Зайцева, если будет принято решение существенно помогать студентам, то эти средства они должны иметь право тратить на оплату своего обучения, съём жилья, при желании — на открытие своего дела, первый взнос на покупку квартиры.
«Список расходования денежных средств должен быть расширен», — добавил депутат.
Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов разработал законопроект, в котором предлагается ввести в России студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей.
Ранее руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала советы школьникам и студентам по выбору профессии.