В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал

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Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов разработал законопроект, в котором предлагается ввести в России студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей.
В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал
  • РИА Новости

«При поступлении на имя каждого студента создаётся специальный банковский счёт, куда зачисляется сумма в размере 500 тыс. рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования», — приводит РИА Новости текст законопроекта.

Кроме того, капитал в размере 250 тыс. рублей предлагается ввести для обучающихся по программам среднего профессионального образования.

Тумусов отметил, что законопроект в ближайшее время направят в правительство.

В июле стало известно, что Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.

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