Минобрнауки изучает возможность увеличения стипендий до уровня МРОТ

Минобрнауки сообщило, что прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.

«Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

В Минобрнауки отметили, что увеличение норматива обеспечения государственных академических стипендий студентам до МРОТ потребует существенного увеличения объёма бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Размер МРОТ на 2020 год в России установлен в размере 12 130 рублей.

Ранее в Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года.