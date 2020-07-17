Минобрнауки изучает возможность увеличения стипендий до уровня МРОТ
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«Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы министерства.
В Минобрнауки отметили, что увеличение норматива обеспечения государственных академических стипендий студентам до МРОТ потребует существенного увеличения объёма бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Размер МРОТ на 2020 год в России установлен в размере 12 130 рублей.
Ранее в Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года.