В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года
- РИА Новости
По его словам, Минобрнауки исходит из базового сценария, по которому учебный год начнётся 1 сентября, однако есть два варианта развития ситуации.
«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.
Он отметил, что это не очень удобно, но позволит отсрочить начало учёбы до завершения «опасной ситуации».
Второй вариант, как рассказал заместитель министра, заключается в том, что вузы начнут учёбу в дистанционном режиме. Он подчеркнул, что этот сценарий «совсем критический» и в министерстве на него не рассчитывают, но готовы к нему.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что дети пойдут в школу 1 сентября.