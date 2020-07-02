В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года

Российские вузы вправе самостоятельно переносить начало учебного года до нормализации эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

По его словам, Минобрнауки исходит из базового сценария, по которому учебный год начнётся 1 сентября, однако есть два варианта развития ситуации.

«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.

Он отметил, что это не очень удобно, но позволит отсрочить начало учёбы до завершения «опасной ситуации».

Второй вариант, как рассказал заместитель министра, заключается в том, что вузы начнут учёбу в дистанционном режиме. Он подчеркнул, что этот сценарий «совсем критический» и в министерстве на него не рассчитывают, но готовы к нему.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что дети пойдут в школу 1 сентября.