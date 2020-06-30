В Минпросвещения сообщили, что учебный год начнётся 1 сентября

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Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что дети пойдут в школу 1 сентября.
В Минпросвещения сообщили, что учебный год начнётся 1 сентября
  • РИА Новости

«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся», — заявил министр.

Он сообщил, что «готовятся и сами дети», по его словам, «они соскучились по школе».

Также, как отметил Кравцов, «готовятся учителя — они тоже хотят увидеть своих учеников».

Кроме этого, глава Минпросвещения рассказал, что в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 в образовательных учреждениях будут усилены меры по эпидемиологической защите.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в этом году более 80 тыс. человек зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве.

Глава Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии, главный редактор журнала «Химия в школе» Людмила Левина в беседе с ФАН также прокомментировала идею перенести начало учебного года из-за коронавируса с 1 сентября на 1 октября.

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