Более 80 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ в Москве в этом году

Короткая ссылка
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в этом году более 80 тыс. человек зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве.
Более 80 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ в Москве в этом году
  • РИА Новости

«В этом году сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. В Москве на ЕГЭ зарегистрировались более 80 тыс. человек. Из них 64 тыс. — это выпускники этого года, 13 тыс. — выпускники прошлых лет», — цитирует РИА Новости Ракову.

По её словам, для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

Ранее глава Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии, главный редактор журнала «Химия в школе» Людмила Левина прокомментировала в беседе с ФАН идею перенести начало учебного года из-за коронавируса с 1 сентября на 1 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить