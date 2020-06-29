Более 80 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ в Москве в этом году

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в этом году более 80 тыс. человек зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве.

«В этом году сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. В Москве на ЕГЭ зарегистрировались более 80 тыс. человек. Из них 64 тыс. — это выпускники этого года, 13 тыс. — выпускники прошлых лет», — цитирует РИА Новости Ракову.

По её словам, для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

Ранее глава Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии, главный редактор журнала «Химия в школе» Людмила Левина прокомментировала в беседе с ФАН идею перенести начало учебного года из-за коронавируса с 1 сентября на 1 октября.