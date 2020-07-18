В Совфеде оценили возможность увеличения стипендий до уровня МРОТ

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT сообщение пресс-службы Минобрнауки о проработке возможности увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
В Совфеде оценили возможность увеличения стипендий до уровня МРОТ
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«В принципе, мы поддерживаем любые инициативы, которые направлены на поддержку студенчества. Безусловно, повышение уровня стипендии — это тоже очень правильное направление, но мы обязательно должны изучить возможности бюджета. Чтобы любое принятое решение не осталось декларацией, а мы понимали источники: откуда мы будем брать средства. Всё-таки мы понимаем, что это дополнительные расходы», —  подчеркнула Гумерова.

Ранее Минобрнауки сообщило, что прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить