В Совфеде оценили возможность увеличения стипендий до уровня МРОТ

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT сообщение пресс-службы Минобрнауки о проработке возможности увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.

«В принципе, мы поддерживаем любые инициативы, которые направлены на поддержку студенчества. Безусловно, повышение уровня стипендии — это тоже очень правильное направление, но мы обязательно должны изучить возможности бюджета. Чтобы любое принятое решение не осталось декларацией, а мы понимали источники: откуда мы будем брать средства. Всё-таки мы понимаем, что это дополнительные расходы», — подчеркнула Гумерова.

Ранее Минобрнауки сообщило, что прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.