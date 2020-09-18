Врач рассказала о правилах сна в осеннее время

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, почему осенью необходимо отходить ко сну раньше.

Об этом Ирина Ярцева рассказала в интервью радио Sputnik.

Она напомнила о необходимости ежедневного восьмичасового сна. Осенью время наступления темноты сдвигается, соответственно, засыпать надо раньше.

«Можно приучиться насильно класть себя спать в 9—10 часов вечера. Особенно это актуально осенью. Это самый сложный период в октябре, ноябре и декабре, когда тёмное время суток наступает слишком рано... Человек будет высыпаться, он не будет заболевать, у него будет высокая работоспособность, хороший сон и хорошая нервная система», — заверила Ярцева.

По её словам, важно не просто спать положенное количество часов, а спать именно в то время, которое для организма является естественным.

«Люди ошибочно думают, что главное — спать не меньше восьми часов в сутки. Они начинают сдвигать момент засыпания к часу ночи, к трём часам, добирая потом до восьми часов. Это не так работает. Мы существа дневные, у нас гормональная система зависит от светового дня и от окружающих шумов. Мы считываем не только зрением, но и осязанием, обонянием, что сейчас день. Нам важно спать в тёмное время суток, а мы не спим и что-то делаем. Для нашего организма это стресс», — предупредила Ирина Ярцева.

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