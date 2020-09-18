Врач рассказала о правилах сна в осеннее время

Короткая ссылка
Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, почему осенью необходимо отходить ко сну раньше.
Врач рассказала о правилах сна в осеннее время
  • Pixabay

Об этом Ирина Ярцева рассказала в интервью радио Sputnik.

Она напомнила о необходимости ежедневного восьмичасового сна. Осенью время наступления темноты сдвигается, соответственно, засыпать надо раньше.

«Можно приучиться насильно класть себя спать в 9—10 часов вечера. Особенно это актуально осенью. Это самый сложный период в октябре, ноябре и декабре, когда тёмное время суток наступает слишком рано... Человек будет высыпаться, он не будет заболевать, у него будет высокая работоспособность, хороший сон и хорошая нервная система», — заверила Ярцева.

По её словам, важно не просто спать положенное количество часов, а спать именно в то время, которое для организма является естественным.

«Люди ошибочно думают, что главное — спать не меньше восьми часов в сутки. Они начинают сдвигать момент засыпания к часу ночи, к трём часам, добирая потом до восьми часов. Это не так работает. Мы существа дневные, у нас гормональная система зависит от светового дня и от окружающих шумов. Мы считываем не только зрением, но и осязанием, обонянием, что сейчас день. Нам важно спать в тёмное время суток, а мы не спим и что-то делаем. Для нашего организма это стресс», — предупредила Ирина Ярцева.

Ранее детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала, как бороться с осенней хандрой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить