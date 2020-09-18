Подозреваемого в убийстве двух девочек задержали в Ярославской области
- РИА Новости
«Задержан сотрудниками полиции», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
Ранее сообщалось, что следователи и полиция ищут убийцу двух сестёр восьми и 13 лет, тела которых их мать обнаружила дома после прихода с работы.
По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело об убийстве двоих детей, совершённом с особой жестокостью.
Позднее в рамках расследования было возбуждено второе уголовное дело об изнасиловании.