Подозреваемого в убийстве двух девочек задержали в Ярославской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«Задержан сотрудниками полиции», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что следователи и полиция ищут убийцу двух сестёр восьми и 13 лет, тела которых их мать обнаружила дома после прихода с работы.

По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело об убийстве двоих детей, совершённом с особой жестокостью.

Позднее в рамках расследования было возбуждено второе уголовное дело об изнасиловании.