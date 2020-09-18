Подозреваемого в убийстве двух девочек задержали в Ярославской области

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Подозреваемого в убийстве двух девочек задержали в Ярославской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Подозреваемого в убийстве двух девочек задержали в Ярославской области
  • РИА Новости

«Задержан сотрудниками полиции», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что следователи и полиция ищут убийцу двух сестёр восьми и 13 лет, тела которых их мать обнаружила дома после прихода с работы.

По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело об убийстве двоих детей, совершённом с особой жестокостью.

Позднее в рамках расследования было возбуждено второе уголовное дело об изнасиловании.

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