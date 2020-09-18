В ВОЗ оценили ситуацию с COVID-19 в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила ситуацию с COVID-19 в мире.

«В целом страны Америки по-прежнему несут наибольшее бремя COVID-19 в мире. В Европейском регионе, к которому относится Россия, также наблюдаются новые случаи заболевания», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам Вуйнович, многие страны прилагают большие усилия, чтобы увеличить свои возможности по тестированию.

Как отметила представитель ВОЗ, становится очевидным, что самый эффективный способ контроля — активное тестирование, отслеживание контактов, лечение и изоляция тех, кто нездоров, а также дистанцирование, гигиена рук и респираторный этикет.

«Сейчас не время ослаблять эти меры, поскольку новые вспышки вируса могут случиться даже в тех странах, где наблюдается стабильная ситуация», — добавила она.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки выявили 5905 новых случаев коронавируса.