Хоккеист «Айлендерс»: Варламов — звезда, он заряжал уверенностью в матче с «Тампой»
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«Варламов — просто звезда. Мы старались помогать ему, как могли, но всё-таки получили в створ больше бросков, чем хотелось бы. Он спасал и спасал, заряжая нас всех энергией и уверенностью», — цитирует Тэйвза сайт НХЛ.
По его мнению, сохранение равного счёта на протяжении долгого времени является исключительно заслугой Варламова.
«Лайтнинг» выиграл серию у «Айлендерс» со счётом 4:2 и вышел в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Даллас Старз».
Ранее Варламов высказал мнение, что у «Айлендерс» был хороший шанс на победу в матче с «Тампой».