Хоккеист «Айлендерс»: Варламов — звезда, он заряжал уверенностью в матче с «Тампой»

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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Девон Тэйвз поделился мнением об игре российского вратаря команды Семёна Варламова в шестом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2 ОТ).
Хоккеист «Айлендерс»: Варламов — звезда, он заряжал уверенностью в матче с «Тампой»
  • Reuters

«Варламов — просто звезда. Мы старались помогать ему, как могли, но всё-таки получили в створ больше бросков, чем хотелось бы. Он спасал и спасал, заряжая нас всех энергией и уверенностью», — цитирует Тэйвза сайт НХЛ.

По его мнению, сохранение равного счёта на протяжении долгого времени является исключительно заслугой Варламова.

«Лайтнинг» выиграл серию у «Айлендерс» со счётом 4:2 и вышел в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Даллас Старз». 

Ранее Варламов высказал мнение, что у «Айлендерс» был хороший шанс на победу в матче с «Тампой».

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