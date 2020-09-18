Более 420 тысяч человек воспользовались образовательными программами «Технограда»

Более 420 тыс. человек за два года ознакомились с программами образовательного проекта «Техноград».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Это современный образовательный проект и, надо сказать, весьма востребованный. Аналогов ему пока нет ни в России, ни в Европе. По принципу одного окна «Техноград» объединяет много возможностей», — рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Техноград» предоставляет участникам возможность пройти профориентационный тест, получить консультацию специалиста по развитию карьеры, поучаствовать в тренинге, повысить квалификацию или освоить новую профессию на интенсивном курсе, добавила она.

Всего в комплексе представлены образовательные практики более чем по 40 специальностям и профессиям будущего.

Ранее эксперты назвали профессии, представители которых после пандемии коронавирусной инфекции могут ожидать повышения зарплаты.