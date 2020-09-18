В России пресекли деятельность преступной группы по продаже билетов

Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, которая продавала в нескольких регионах России билеты в театры и на спортивные мероприятия по завышенным ценам.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся в нескольких регионах России продажей билетов в театры и на спортивные мероприятия по завышенным ценам», — заявила она.

Следователи возбудили дело по ч. 4 ст. 180 УК России («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).

По данным следствия, с 2018 по 2020 год участники преступной группы создали более 300 сайтов-двойников учреждений культуры и спортивных организаций, через которые злоумышленники продали билеты на сумму более 1 млрд рублей.

В июне в Кировской области задержали организаторов сети подпольных казино.