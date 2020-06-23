В Кировской области задержали организаторов сети подпольных казино
- РИА Новости
Как передаёт Progorod43.ru со ссылкой на данные областного СК, ОПГ занималась нелегальной деятельностью с 2018 года.
В ходе обысков были изъяты 110 единиц игровой аппаратуры, документация, оргтехника, а также более 600 тыс. рублей.
Отмечается, что на данный момент все пятеро членов группировки заключены под стражу, следователи выявляют иных лиц, причастных к организации казино.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске пресекли работу игорного клуба.