В Кировской области задержали организаторов сети подпольных казино

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В СК Кировской области рассказали о задержании членов преступной группы, которая занималась организацией азартных игр в Кирове и других районах области.
В Кировской области задержали организаторов сети подпольных казино
  • РИА Новости

Как передаёт Progorod43.ru со ссылкой на данные областного СК, ОПГ занималась нелегальной деятельностью с 2018 года.

В ходе обысков были изъяты 110 единиц игровой аппаратуры, документация, оргтехника, а также более 600 тыс. рублей.

Отмечается, что на данный момент все пятеро членов группировки заключены под стражу, следователи выявляют иных лиц, причастных к организации казино.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске пресекли работу игорного клуба.

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