В Москве ещё 1107 пациентов вылечились от коронавируса

В Москве выздоровели ещё 1107 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 235 136», — цитирует оперштаб Ракову. Накануне в Москве вылечились от коронавируса 1223 человека. Ранее в оперштабе заявили, что в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус.