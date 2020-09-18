В Москве ещё 1107 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве выздоровели ещё 1107 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 235 136», — цитирует оперштаб Ракову.
Накануне в Москве вылечились от коронавируса 1223 человека.
Ранее в оперштабе заявили, что в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус.
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