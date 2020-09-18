В Москве ещё 1107 пациентов вылечились от коронавируса

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В Москве выздоровели ещё 1107 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
В Москве ещё 1107 пациентов вылечились от коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 235 136», — цитирует оперштаб Ракову.

Накануне в Москве вылечились от коронавируса 1223 человека.

Ранее в оперштабе заявили, что в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус.

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