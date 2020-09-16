В Москве ещё 1223 пациента вылечились от коронавируса

В Москве выздоровели ещё 1223 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1223 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 232 706», — цитирует оперштаб Ракову.

Накануне, как сообщал портал Inforeactor, в Москве за сутки вылечились от коронавируса 1086 человек.

Ранее в столичном оперштабе, комментируя рост числа случаев коронавируса, отметили, что в городе стали больше тестировать и лучше выявлять COVID-19.

Там рассказали, что количество тестов возросло в среднем от 40 тыс. до 60 тыс. в день.