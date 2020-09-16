В Москве ещё 1223 пациента вылечились от коронавируса
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1223 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 232 706», — цитирует оперштаб Ракову.
Накануне, как сообщал портал Inforeactor, в Москве за сутки вылечились от коронавируса 1086 человек.
Ранее в столичном оперштабе, комментируя рост числа случаев коронавируса, отметили, что в городе стали больше тестировать и лучше выявлять COVID-19.
Там рассказали, что количество тестов возросло в среднем от 40 тыс. до 60 тыс. в день.