Володин предложил бундестагу обсудить ситуацию вокруг Навального

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал резолюцию Европарламента касательно ситуации с Алексеем Навальным. Он предложил бундестагу обсудить данную ситуацию в рамках парламентского измерения.
Володин предложил бундестагу обсудить ситуацию вокруг Навального
  • Reuters
  • © Michele Tantussi

По его словам, провокация с Навальным нужна западным странам для введения новых санкций и блокировки действий России по защите Белоруссии.

«После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы других государств», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Володин призвал принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения.

«Поэтому предлагаю в рамках парламентского измерения бундестагу ещё раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники», — заявил Володин. 

Он также рекомендовал парламентам других стран Европы «разобраться с этим вопросом».

Ранее Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал найти и заморозить европейские активы фигурантов расследований Алексея Навального.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что резолюция Европейского парламента касательно ситуации вокруг Навального готовилась в спешке. По его словам, авторы резолюции «даже Омск и Томск перепутали».

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