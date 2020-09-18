Володин предложил бундестагу обсудить ситуацию вокруг Навального

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал резолюцию Европарламента касательно ситуации с Алексеем Навальным. Он предложил бундестагу обсудить данную ситуацию в рамках парламентского измерения.

По его словам, провокация с Навальным нужна западным странам для введения новых санкций и блокировки действий России по защите Белоруссии.

«После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы других государств», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Володин призвал принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения.

«Поэтому предлагаю в рамках парламентского измерения бундестагу ещё раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники», — заявил Володин.

Он также рекомендовал парламентам других стран Европы «разобраться с этим вопросом».

Ранее Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал найти и заморозить европейские активы фигурантов расследований Алексея Навального.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что резолюция Европейского парламента касательно ситуации вокруг Навального готовилась в спешке. По его словам, авторы резолюции «даже Омск и Томск перепутали».