Постпред России оценил резолюцию ЕП по ситуации с Навальным

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Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что резолюция Европейского парламента касательно ситуации вокруг Алексея Навального готовилась в спешке.
Постпред России оценил резолюцию ЕП по ситуации с Навальным
  • Reuters

По его словам, резолюция «по большому счёту готовилась в спешке» и называется «О ситуации в России: отравление Алексея Навального».

«Само название даже предопределяет, что для них всё ясно, для тех, кто голосовал за неё, что был факт отравления, что, судя по направленности резолюции, отвечают за это российские власти», — заявил Чижов. 

При этом он отметил, что в резолюции «все обстоятельства, которые имели место вокруг всей этой истории, особо не учтены». 

«То, что наспех они готовили: они даже Омск и Томск перепутали», — заявил постпред.

Также он заявил, что российская сторона найдёт, как ответить в том случае, если ЕС введёт против России санкции из-за ситуации с Навальным.

«Опыт попыток введения аналогичных санкций в отношении России, как это было в 2014 году, наглядно показывает, что Россия всегда отвечает и знает, как ответить и чем ответить», — сказал Чижов.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал найти и заморозить европейские активы фигурантов расследований Алексея Навального.

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