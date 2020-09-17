Подмосковный омбудсмен оценила ситуацию с ЕГЭ

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова оценила ситуацию с ЕГЭ.

«По моему мнению, опыт этого года доказал, что ЕГЭ не обязательно сдавать всем детям. Наш аппарат выступает за отмену итоговых экзаменов для всех школьников, их нужно оставить только для тех, кто хочет поступать в вузы», — заявила она в беседе с РИА Новости.

По её мнению, это позволило бы снизить стрессовую ситуацию для детей, родителей и преподавателей.

Кроме того, считает Мишонова, это может увеличить число детей, которые продолжат учёбу в 10-м классе, поскольку большинство из них отказывают себе в этом только из-за страха перед ЕГЭ.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.