Подмосковный омбудсмен оценила ситуацию с ЕГЭ

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова оценила ситуацию с ЕГЭ.
Подмосковный омбудсмен оценила ситуацию с ЕГЭ
  • РИА Новости

«По моему мнению, опыт этого года доказал, что ЕГЭ не обязательно сдавать всем детям. Наш аппарат выступает за отмену итоговых экзаменов для всех школьников, их нужно оставить только для тех, кто хочет поступать в вузы», — заявила она в беседе с РИА Новости.

По её мнению, это позволило бы снизить стрессовую ситуацию для детей, родителей и преподавателей.

Кроме того, считает Мишонова, это может увеличить число детей, которые продолжат учёбу в 10-м классе, поскольку большинство из них отказывают себе в этом только из-за страха перед ЕГЭ.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить