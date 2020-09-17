Академик РАЕН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.

«Если принять события весны — лета этого года за основную фазу распространения заболевания, то предсказать последующие волны достаточно просто. Они связаны с погодными условиями и сезонным распространением активных вирусов. Хотя правильнее называть эти процессы вспышками распространения инфекции», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, ближайший небольшой подъём может произойти в конце сентября — начале октября и продлиться несколько недель.

Как считает Гундаров, следующий прирост заболеваемости не исключён ближе к Новому году, после чего статистика снова зафиксирует спад.

«COVID-19 — всего лишь одна из тысяч вирусных инфекций, на которые распространяются общие тенденции», — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.