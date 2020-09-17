В Пермском крае 35 школ отправили учеников на карантин

В Пермском крае 35 школ отправили учеников на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Пермского края.

«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции приостановлена деятельность 59 классов в 35 образовательных учреждениях Пермского края. В разобщённых классах установлено по одному случаю заноса инфекции из семейных очагов. В учреждениях проведены необходимые противоэпидемические мероприятия», — информирует краевой Минздрав.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что эпидемиологическую обстановку в российских школах можно охарактеризовать как спокойную.