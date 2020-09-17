В Пермском крае 35 школ отправили учеников на карантин

Короткая ссылка
В Пермском крае 35 школ отправили учеников на дистанционное обучение из-за коронавируса.
В Пермском крае 35 школ отправили учеников на карантин
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Пермского края.

«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции приостановлена деятельность 59 классов в 35 образовательных учреждениях Пермского края. В разобщённых классах установлено по одному случаю заноса инфекции из семейных очагов. В учреждениях проведены необходимые противоэпидемические мероприятия», — информирует краевой Минздрав.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что эпидемиологическую обстановку в российских школах можно охарактеризовать как спокойную.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить