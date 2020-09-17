В Магадане врачи первыми получат вакцину от коронавируса
- Reuters
«На следующей неделе в регион будет доставлена первая партия вакцины против коронавируса. Прививку получат прежде всего медики. Транспортировать её будут в специальных контейнерах-холодильниках, разработанных «Ростехом», которые позволяют сохранять стабильную температуру на уровне -18 °С», — написал Носов в Instagram.
Глава области добавил, что после того, как Минздрав России проверит готовность региона к принятию вакцины, начнутся массовая поставка препарата в регион и бесплатные прививки для всех желающих.
Ранее сообщалось, что первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Санкт-Петербург.