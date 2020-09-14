Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Петербург

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Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» прибыла в Санкт-Петербург. Об этом заявили в пресс-службе городского правительства.
Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Петербург
  • © РИА Новости / Роспотребнадзор

«На данном этапе отрабатывается сам механизм доставки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с этим процессом», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Санкт-Петербург попал в число первых российских регионов, куда направлена отечественная вакцина.

В рамках пилотной поставки планируется отработать логистические цепочки, распределение и организацию вакцинации граждан, входящих в группу повышенного риска.

«Первая партия препарата, который способен выработать у человека иммунитет к коронавирусу сроком до двух лет, поступила в Городскую больницу №40», — рассказали в администрации города.

Специалисты стационара получили инструкции от центра имени Гамалеи по соблюдению особых условий хранения и перевозки вакцины.

Уточняется, что широкая вакцинация от COVID-19 начнётся по мере увеличения производства и накопления информации, полученной во время пострегистрационных исследований.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 отгружены во все регионы страны.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский прокомментировал ФАН разработку вакцины российскими учёными.

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