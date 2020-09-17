Гинцбург оценил возможность передачи антител COVID-19 при грудном вскармливании

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Ребёнок, вероятно, может получить защитные антитела при грудном вскармливании, если женщина привита от коронавируса. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург оценил возможность передачи антител COVID-19 при грудном вскармливании
  • РИА Новости

«Антитела могут передаться ребёнку с молоком матери, если у матери их достаточно. Поэтому дети во время грудного вскармливания редко очень болеют, хотя у них собственной иммунной системы ещё нет», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Он подчеркнул, что в связи с недавним появлением вакцины от коронавируса отдельных исследований по данному вопросу не проводилось, но это общая закономерность, которая свойственна иммунной системе.

Ранее стали известны ограничения для добровольцев, принимающих участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.

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