Названы ограничения для участников испытания вакцины «Спутник V»

Стали известны ограничения для добровольцев, принимающих участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на протокол клинического исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак» — 2020, всем участникам необходимо отказаться от употребления алкоголя, девушкам не рекомендуется беременеть, а мужчинам советуют избегать зачатия ребёнка.

«Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребёнка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трёх месяцев после вакцинации», — говорится в документе.

Уточняется, что у женщин, забеременевших в период проведения исследования, вакцинация будет немедленно приостановлена. До завершения беременности пациентка будет находиться под наблюдением.

Мужчинам рекомендуется избегать зачатия ребёнка и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения в период проведения исследования и в течение трёх месяцев после.

«Исключить приём алкоголя три дня до и после введения препарата и воздерживаться от чрезмерного употребления алкоголя в течение исследования», — подчёркивается в протоколе.

Вместе с этим рекомендуется во время исследования ограничить курение до десяти сигарет в день.

Ранее сообщалось, что около 25 тыс. жителей Москвы высказали желание участвовать в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19.