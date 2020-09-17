Эксперт дала рекомендации для работающих дистанционно

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Специалист по оздоровлению Ольга Бурлакова дала рекомендации для работающих дистанционно.
Эксперт дала рекомендации для работающих дистанционно
  • Pixabay

«Когда человек двигается, он поддерживает хороший иммунитет. Когда мы ходим на работу в офис, уже сам этот путь — движение. Поход на обед — тоже. На дистанционке человек иногда даже не встаёт с кровати, работая тут же, поставив рядом ноутбук», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

Бурлакова советует ни в коем случае не работать в кровати, делать небольшие физические упражнения хотя бы раз в час-полтора.

По её мнению, необходимо стараться ходить пешком, восполнять нехватку движения. Ключевым пунктом эксперт назвала осанку.

Кроме того, каждый час желательно делать перерыв.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в беседе с НСН оценила ситуацию с удалённой работой в Москве.

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