В Петербурге рассказали о работе больниц, принимающих пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге рассказали о работе больниц, принимающих пациентов с COVID-19.
В Петербурге рассказали о работе больниц, принимающих пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева.

В настоящее время 12 медицинских учреждений принимают пациентов с подтверждённым коронавирусом, в том числе одно детское. Занято 92% коек для взрослых.

Также проходит перепрофилирование некоторых медучреждений.

Всего развёрнуто 3653 койки.

Как отметили в Смольном, ситуация с COVID-19 в городе стабильная.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить