В Петербурге рассказали о работе больниц, принимающих пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге рассказали о работе больниц, принимающих пациентов с COVID-19.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева.

В настоящее время 12 медицинских учреждений принимают пациентов с подтверждённым коронавирусом, в том числе одно детское. Занято 92% коек для взрослых.

Также проходит перепрофилирование некоторых медучреждений.

Всего развёрнуто 3653 койки.

Как отметили в Смольном, ситуация с COVID-19 в городе стабильная.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.