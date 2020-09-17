В Петербурге рассказали о работе больниц, принимающих пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева.
В настоящее время 12 медицинских учреждений принимают пациентов с подтверждённым коронавирусом, в том числе одно детское. Занято 92% коек для взрослых.
Также проходит перепрофилирование некоторых медучреждений.
Всего развёрнуто 3653 койки.
Как отметили в Смольном, ситуация с COVID-19 в городе стабильная.
Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.