Власти Подмосковья рассказали о ситуации с местами для пациентов с COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ситуации с местами для пациентов с COVID-19.

«Есть койки. Я сказал, что у нас 5 тыс. приготовлено. Слава богу, занято 2700—2780 каждый день. Поэтому я очень надеюсь, что не понадобятся они», — цитирует vesti.ru главу региона.

Воробьёв также отметил, что тяжёлых пациентов с коронавирусом в настоящее время значительно меньше.

Ранее Воробьёв назвал ситуацию с COVID-19 в Подмосковье стабильной.

Профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.