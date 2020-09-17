Вирусолог прокомментировал ситуацию с переболевшими COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.

«Это возможно, но только совсем в редких случаях. Как правило, риск инфицирования другого человека длится три-четыре недели после начала заболевания. Эта длительность принята за основу проведения противоэпидемических мер», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, те, кто перенёс COVID-19, должны по-прежнему придерживаться тех же правил, что и остальные, поскольку неизвестно наверняка, как поведёт себя иммунитет.

Как отметил Альтштейн, скорее всего, если человек переболел и прошло довольно много времени, он не представляет опасности для окружающих, но всё равно необходимо выполнять противоэпидемические требования.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.