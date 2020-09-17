Вирусолог прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире

Вирусолог главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.

«Я думаю, что это не вторая волна, это ещё продолжение первой. Уровень в нашей стране пока достаточно невысокий — вдвое ниже, чем когда у нас был пик», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, на Западе ситуация немного другая, и там всё неравномерно. К примеру, отметил Альтштейн, в Испании действительно началась вторая волна, во Франции существенный рост, а в других странах повышение небольшое.

Как считает эксперт, рост связан с тем, что население хуже следует противоэпидемическим мерам, среди которых ношение масок, социальное дистанцирование.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.