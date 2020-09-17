В 17 школах Курганской области закрыли на карантин несколько классов

В 17 школах Курганской области закрыто на карантин несколько классов. В трёх детских садах закрыли некоторые группы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент образования и науки.

«Из них в связи с выявленными фактами единичных заболеваний новой коронавирусной инфекцией закрыты две дошкольные группы и четыре класса», — уточнили в ведомстве.

Остальные закрыты из-за ОРВИ.

Все ученики закрытых на карантин классов обучаются дистанционно.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что коронавирус в России за последние сутки выявлен у 5670 человек.