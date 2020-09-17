В 17 школах Курганской области закрыли на карантин несколько классов
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент образования и науки.
«Из них в связи с выявленными фактами единичных заболеваний новой коронавирусной инфекцией закрыты две дошкольные группы и четыре класса», — уточнили в ведомстве.
Остальные закрыты из-за ОРВИ.
Все ученики закрытых на карантин классов обучаются дистанционно.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что коронавирус в России за последние сутки выявлен у 5670 человек.