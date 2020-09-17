В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Челябинской области зафиксировали 80 случаев коронавируса.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии выявлен 15 691 заболевший. На данный момент лечение проходят 2,9 тыс.

Выздоровели за последние 24 часа 68 человек, с начала пандемии — 12 311.

Также стало известно, что в Крыму за сутки зарегистрировали 78 заболевших, всего — 3494. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на региональный Минздрав.

Продолжает лечение 1191 человек. Выздоровели — 2213, включая 43 за последние 24 часа.

Ранее сообщалось, что в России после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки выписаны 5754 человека.

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