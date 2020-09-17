В Госдуме предложили ввести штрафы до 150 тысяч рублей за незаконный сбор пожертвований

Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко намерена внести в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий административную ответственность за незаконный сбор пожертвований.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

4 октября вступит в силу закон, из которого следует, что использовать переносные ящики на благотворительных акциях и устанавливать стационарные ёмкости, к примеру, в супермаркетах или на вокзалах могут только некоммерческие организации, в уставе которых указано право на такую деятельность.

Как отметила Костенко, закон направлен на борьбу с мошенниками, но без мер ответственности правила работать не будут. Поэтому она разработала поправки к КоАП.

Депутат предлагает ввести административные наказания для тех, кто не имеет права устанавливать ящики и собирать в них деньги, но делает это от имени НКО. Согласно нынешней редакции законопроекта, суд сможет вынести предупреждение или наложить штраф в размере от 50 тыс. до 150 тыс. рублей для компаний, от 20 тыс. до 50 тыс. — для должностных лиц, от 3 тыс. до 5 тыс. — для граждан.

Также планируется ввести штрафы для НКО, которые являются благотворительными и имеют право использовать ящики для пожертвований, но делают это с нарушением требований.

Костенко уточнила, что документ доработают с учётом замечаний. Проект может быть внесён в Госдуму в начале осенней сессии.

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