В Роскачестве рассказали, как распознать фальшивых благотворителей в интернете

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В Роскачестве дали рекомендации, как распознать фальшивых благотворителей в интернете.
В Роскачестве рассказали, как распознать фальшивых благотворителей в интернете
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Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сайт организации.

По словам экспертов, лучше всего переводить деньги проверенным благотворительным фондам, которые публикуют на своих страницах прозрачные отчёты.

Поскольку для перечисления средств нужно ввести на сайте фонда личные и платёжные данные, у него должен быть цифровой сертификат, а информация должна передаваться в зашифрованном виде.

Кроме того, рекомендуется проверять подлинность фотографий на странице, что можно сделать с помощью поиска по картинке. Мошенники часто используют снимки из интернета.

Также необходимо проверять реквизиты — не стоит переводить средства на счета или банковские карты физических лиц или на электронные кошельки.

Ранее в Роскачестве рассказали о признаках телефонного мошенничества.

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