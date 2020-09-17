В Артёме несколько классов перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

В двух школах Артёмовского городского округа несколько классов перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу администрации Артёмовского ГО.

Карантин объявлен в одном из четвёртых классов школы №18, в шестом и двух восьмых классах гимназии №1 Артёмовского ГО.

В Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности.

За последние сутки в Приморье зафиксировано 68 новых случаев заражения COVID-19. Всего в крае с начала эпидемии выявлено 10 839 случаев заболевания.

Ранее министр образования Нижегородской области Сергей Злобин прокомментировал ситуацию с введением карантинных мероприятий в школах.