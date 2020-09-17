В Госдуме прокомментировали ситуацию с лекарствами в России

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Депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич пояснил, почему Россия пока не может наладить своё производство некоторых дорогих зарубежных лекарственных препаратов.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с лекарствами в России
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Об этом сообщает ФАН.

Стоимость отдельных препаратов может достигать $20—30 млн.

«Это безумие. Мы очень серьёзно занимаемся этой проблемой. Но мы не можем производить (эти лекарства), потому что существует патентное право. Это прорыв фармацевтических компаний. Они вкладывают большие деньги, но, становясь монополистами, устанавливают фантастические цены на препараты. Поэтому пока ничего делать нельзя», — пояснил Борис Менделевич в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», в столице прокомментировали распределение инвестиций в производство лекарств, более 40% принадлежит компаниям технополиса «Москва».

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