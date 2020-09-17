В Минфине рассказали о мерах по оптимизации бюджета на ближайшие годы
- globallookpress.com
Как сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов, в следующем году также не планируется ежегодная индексация зарплат чиновников.
«Без оптимизации и сокращений мы бы не вышли на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году. Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет», — приводит РБК его слова.
По данным министра, общее сокращение бюджетных ассигнований в 2021 году составит 927 млрд рублей, в 2022 году этот показатель должен составить 970 млрд рублей, а в 2023 — около 900 млрд рублей.
Ранее Силуанов рассказал о прогнозируемом объёме госдолга России в 2021 году.