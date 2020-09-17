В Минфине рассказали о мерах по оптимизации бюджета на ближайшие годы

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В одобренном правительством проекте федерального бюджета на 2021–2023 годы прописана оптимизация на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов, а также сокращение на 5% государственной программы вооружений.
В Минфине рассказали о мерах по оптимизации бюджета на ближайшие годы
  • globallookpress.com

Как сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов, в следующем году также не планируется ежегодная индексация зарплат чиновников.

«Без оптимизации и сокращений мы бы не вышли на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году. Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет», — приводит РБК его слова.

По данным министра, общее сокращение бюджетных ассигнований в 2021 году составит 927 млрд рублей, в 2022 году этот показатель должен составить 970 млрд рублей, а в 2023 — около 900 млрд рублей.

Ранее Силуанов рассказал о прогнозируемом объёме госдолга России в 2021 году.

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