Силуанов высказался о ситуации с увеличением госдолга России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что стране пришлось пойти на увеличение государственного долга, но он остаётся на безопасном уровне.

«Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП — и остаётся одним из самых низких в мире», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, увеличить госдолг пришлось, так как финансировать поддержку граждан и бизнеса надо, а доходы бюджета страны сократились из-за ограничения деловой активности и снижения цен на нефть.

Вместе с этим он подчеркнул, что российские показатели в этом вопросе намного лучше, чем во многих странах, а также в мире в целом.

«Так, по прогнозам МВФ, только за 2020 год уровень мирового госдолга увеличится на 18,7 п. п. и достигнет 101,5% глобального ВВП (максимум за всю историю). При этом госдолг развитых стран вырастет на 26 п. п. — до 131,2% ВВП, а госдолг развивающихся стран — на 10,7 п. п., до 63,1% ВВП», — отметил он.

Ранее СМИ, ссылаясь на документы Минфина и Центробанка, сообщили, что чистый госдолг России по состоянию на 1 июля составил 1,55 трлн рублей и стал положительным.