РБК: чистый долг России стал положительным

Чистый госдолг России по состоянию на 1 июля составил 1,55 трлн рублей и стал положительным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы Минфина и Центробанка.

Чистый долг означает, что активы правительства не покрывают сумму долга.

Как отмечает издание, на 1 апреля объём ликвидных средств, размещённых в ЦБ и коммерческих банках, составлял 17 трлн рублей, в то время как объём федерального госдолга достигал 14,5 трлн рублей.

«Однако 1 июня госдолг и резервы почти сравнялись (на отметке 14,3—14,4 трлн руб.), а на 1 июля (самые актуальные данные) госдолг уже превышал депозиты правительства на 1,55 трлн руб», — отмечается в тексте.

Ранее стало известно, что Россия сократила вложения в американский госдолг до $5,4 млрд.

По данным Минфина США, с начала 2020 года общий объём инвестиций Москвы в казначейские облигации Штатов уменьшился почти вдвое.